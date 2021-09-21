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Fenerbahçe'de değişim! Mert Hakan Yandaş kararı...

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Futbol
Fenerbahçede değişim Mert Hakan Yandaş kararı...

Fenerbahçe'de ters tepen rotasyon fabrika ayarlarına geri dönüyor. Pereira, Giresun’a karşı Mesut ve Valencia gibi as oyuncularıyla başlayacak. Son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş da 11’e dönecek.

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Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor , E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı. Ancak bu rotasyon ters tepti. İdeal kadrodan uzaklaşılınca, 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.

Fanatik'in haberine göre; bu durumu analiz eden Portekizli teknik adam Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.

Bu iki ismin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’e dönüş yapan futbolcular olacak.

Almanya’da mest etmişti

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Pereira’nın özellikle Almanya deplasmanındaki performansını çok beğendiği Mert Hakan Yandaş’ı Giresun sınavında özel yetkilerle donatıp sahaya süreceği belirtildi. Başakşehir maçında da sonradan oyuna dahil olan ve sahaya hareket getiren Mert Hakan, sezon başında sakatlık yaşamadan önce Portekizli hocanın gözdelerinden biriydi.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Futbol