Fenerbahçe'de coşkudan kaosa!

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca’nın 90+4’te kaçırdığı penaltıyla Göztepe deplasmanından iki puan kayıpla dönmesi, 5-2’lik tarihi Feyenoord galibiyetini unutturdu ve sarı lacivertli ekibi Benfica maçı öncesi kaotik bir ortama soktu. Çarşamba akşamı evinde Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için kritik bir maça çıkacak olan F.Bahçe’de bu beraberliğin Benfica maçına nasıl yansıyacağı konuşulmaya başladı.

Jose Mourinho da eleştirildi

Kompakt stadı, ateşli taraftarıyla ligin en zor deplasmanlarından biri olarak görülen Göztepe’den alınan beraberlik camiada umutsuzluk rüzgarları estirirken, şampiyonluk özleminin 11 yıla çıkmasıyla oldukça kırılgan hale gelen camiada özellikle sosyal medyada puan kaybı sert şekilde eleştirildi. Taraftarlar ortaya konan futbolu beğenmezken Mourinho’nun takımı baskılı oynatamadığı şeklinde eleştirilerde bulundu.

‘Kaleciler artık Talisca’yı çözdü

Fenerbahçe kariyerinde ilk kez penaltı kaçıran Anderson Talisca’nın vuruşu ağır şekilde eleştirildi. Bugüne kadar iç yan fileye yaptığı penaltı vuruşları yere göğe sığdırılamayan Brezilyalı için bu kez “70. dakikada oyuna giren bir futbolcuya maça ısınmadan penaltı attırılması hataydı”, “Talisca bütün penaltıları aynı köşeye attığı için artık kaleciler işi çözdü” yorumları gelirken, yıldız oyuncunun da çok moralsiz olduğu görüldü.

ÖNCE PSiKOLOJiK HAZIRLIK

Jose Mourinho ve teknik heyeti, dünü izinli geçiren futbolcuları Benfica maçına psikolojik olarak hazırlamaya çabalayacak. Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için artık sadece önünde iki maç kalan sarı lacivertli ekipte Portekizli çalıştırıcı oyuncularından Göztepe beraberliğini unutmalarını ve sadece Benfica’ya odaklanmalarını isteyecek.