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Fenerbahçe'de Çorum FK maçı ilk 11'i şekilleniyor! Emre Belözoğlu kararını verdi

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#Fenerbahçe#Çorum FK#Emre Belözoğlu
Fenerbahçede Çorum FK maçı ilk 11i şekilleniyor Emre Belözoğlu kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 20:40

Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği muhtemel ilk 11 şekillenmeye başladı.

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Zirvenin 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK'nın konuğu olacak.

Ligdeki son iki maçında da sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk maçına çıkacak.

Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında görev vereceği isimleri belirlemeye başladı.

Fenerbahçede Çorum FK maçı ilk 11i şekilleniyor Emre Belözoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak.

Fenerbahçede Çorum FK maçı ilk 11i şekilleniyor Emre Belözoğlu kararını verdi

Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor. Cezalı Archie Brown'un forma giyemeyeceği mücadelede stoper ikilisinin Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong'dan oluşması öngörülüyor.

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Fenerbahçede Çorum FK maçı ilk 11i şekilleniyor Emre Belözoğlu kararını verdi

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin görev alması beklenirken hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi planlanıyor.

Fenerbahçede Çorum FK maçı ilk 11i şekilleniyor Emre Belözoğlu kararını verdi

Emre Belözoğlu'nun ileri uçta Vedat Muriç'i görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

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#Fenerbahçe#Çorum FK#Emre Belözoğlu

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