Fenerbahçe'de Çorum FK maçı ilk 11'i şekilleniyor! Emre Belözoğlu kararını verdi

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Zirvenin 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK'nın konuğu olacak.
Ligdeki son iki maçında da sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk maçına çıkacak.
Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında görev vereceği isimleri belirlemeye başladı.
Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak.
Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor. Cezalı Archie Brown'un forma giyemeyeceği mücadelede stoper ikilisinin Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong'dan oluşması öngörülüyor.
Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin görev alması beklenirken hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi planlanıyor.
Emre Belözoğlu'nun ileri uçta Vedat Muriç'i görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.