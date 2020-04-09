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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de corona virüs sonrası ilk 'Feda' Nabil Dirar'dan

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Fenerbahçe'de corona virüs sonrası ilk 'Feda' Nabil Dirar'dan
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Fenerbahçe'de yönetimin indirim talebine olumlu yaklaşan ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.

Corona virüs sürecinden olumsuz etkilenen takımlardan olanFenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'in haberine göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

 

Fenerbahçede corona virüs sonrası ilk Feda Nabil Dirardan

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