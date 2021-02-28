Fenerbahçe'de çifte şok! Mert Hakan ve Serdar Aziz...
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 57. dakikasında Ekuban'ı düşüren Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü. Mert Hakan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert'in ardından Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz de Antalyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
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