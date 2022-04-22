Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olurken sarı lacivertlilerde çifte şok yaşandı.
Sarı lacivertlilerde orta sahanın önemli ismi Miguel Crespo, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
66. dakikada sedyeyle oyun alanından çıkarılan Miguel Crespo tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe, yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Miguel Crespo'nun durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir" denildi.
KIM MIN-JAE CEZALI
Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Kim Min-Jae ise cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
🚑Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/6XzPaiiKMC— Spor Arena (@sporarena) April 22, 2022