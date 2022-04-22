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Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı! Kırık tespit edildi

#Fenerbahçe#Crespo#Süper Lig

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizepsor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo hastaneye kaldırılırken kart gören Kim Min-Jae ise cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olurken sarı lacivertlilerde çifte şok yaşandı.

Sarı lacivertlilerde orta sahanın önemli ismi Miguel Crespo, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

66. dakikada sedyeyle oyun alanından çıkarılan Miguel Crespo tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe, yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Miguel Crespo'nun durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir" denildi.

KIM MIN-JAE CEZALI

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Kim Min-Jae ise cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#Crespo#Süper Lig

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