Fenerbahçe'de çifte sevinç!

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Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle şampiyonluk yarışı yeni bir boyut kazanırken, Fenerbahçeli futbolcular da yarın oynanacak kupa maçını kazanarak ezeli rakiplerine bir haftada ikinci derbi yenilgisini tattırmak için istekle çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da zirvedeki yeni gelişmenin Fenerbahçe lehine devam etmesi için önce kupada Galatasaray’ı yenmek, ardından sarı kırmızılı ekibin bay kaldığı hafta Trabzonspor karşısında kazanıp puan farkını üçe indirmek istediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın, Galatasaray’ın bir sonraki hafta zorlu Samsun deplasmanında olası puan kaybı ile zirveye ortak olma beklentisinde olduğu da gelen haberler arasında.

SAKATLAR DÖNDÜ

Fred, Diego Carlos ve Çağlar’ın dönmesiyle kupa derbisinde tam kadro halinde çıkmayı hedefleyen Mourinho’nun milli takımdan yüksek formla dönen Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür’ün çıkışlarından da oldukça memnun olduğu öğrenildi.

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