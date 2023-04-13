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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Emre Mor'un ardından bir İtalya yolcusu daha...

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#Fenerbahçe#Transfer#Emre Mor
Fenerbahçede çifte ayrılık Emre Morun ardından bir İtalya yolcusu daha...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 08:52

Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'ndaki yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler için çalışma halinde. Emre Mor'a İtalyan ekipleri talip olurken, Fenerbahçe'de yönetim bir ayrılık için daha kararını verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek kritik bir virajı kayıpsız dönmüştü. Bir yandan da yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hem kadroya katılacak hem de takımdan gönderilecek isimler için yoğun bir mesai harcıyor.

EMRE MOR'A FLAŞ TALİP

Son haftalarda formunu artıran ve takıma önemli katkılar sağlayan Emre Mor'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcuya İtalyan ekipleri talip olmuştu.

İtalya'nın köklü iki kulübü Torino ve Bologna, Emre Mor'u kadrolarına katmak isterken, milli futbolcunun geçmişteki hatalarından ders çıkardığına inanıyordu.

BEKLENTİ 9-10 MİLYON EURO

25 yaşındaki futbolcuyu önemli bir yatırım aracı olarak gören Torino ve Bologna kulüpleri Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin beklentisi 9-10 milyon Euro bonservis olmuştu.

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BİR AYRILIK DAHA!

EMRE MOR'un ayrılık ihtimali sonrası Fenerbahçe'de sezon sonu bir ayrılık daha yaşanacak... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu bu sakatlığın fazlasıyla etkilediği görülürken, sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.

İTALYA'DAN 3 KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

4.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak. İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi.

Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Emre Mor

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