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Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a gün doğdu! Mourinho böyle motive etti: Öyle bir an gelecek ki...

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#Fenerbahçe#Cenk Tosun#Süper Lig
Fenerbahçede Cenk Tosuna gün doğdu Mourinho böyle motive etti: Öyle bir an gelecek ki...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

Dzeko’nun elinin ve burnunun kırık olması, En-Nesyri’nin bugün dönmesi, Mourinho’unun Japonya’ya transferine ‘Dur’ dediği Cenk’in, Bodrum’da süre alma ihtimalini güçlendirdi.

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Sezon başında büyük umutlarla geldiği F.Bahçe’de çok istekle ve disiplinle çalışmasına rağmen bir türlü aradığı şansı bulamayan Cenk Tosun, sezonun en kritik virajına girilirken yeniden umutlandı.

MOURİNHO 'DUR' DEDİ

Edin Dzeko’nun elinin ve burnunun kırık olması, En-Nesyri’nin milli takımdan bugün dönecek olması, Jose Mourinho’unun Urawa Red Diamonds’a transferine ‘Dur’ dediği Cenk’in yarın Bodrum’da süre alma ihtimalini güçlendirdi.

Fenerbahçede Cenk Tosuna gün doğdu Mourinho böyle motive etti: Öyle bir an gelecek ki...

MOU BİZZAT MOTİVE ETTİ: ÖYLE BİR AN GELECEK Kİ...

Beklediği kadar şans bulamamasına rağmen, antrenmanlarda canla başla çalışan Cenk Tosun’u teknik direktör Mourinho, “Öyle bir an gelecek ki, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri sen olacaksın. Attığın gollerle şampiyonluğa imzanı atacaksın” diyerek motive etmişti.

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2 GOL, 1 ASİSTİ VAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kritik virajlara girilirken Mourinho, Cenk’e de ihtiyaç duyarken Japonya’ya gitmesine son anda izin vermeyerek takımda tuttu. F.Bahçe’de kaldığı haberini dün aldığında çok sevinen Cenk, Bodrum maçı hazırlıklarına yüksek moralle devam ediyor.

· Bu sezon 2’si ilk 11’de olmak üzere 17 resmi maça çıkan Cenk 2 gol atarken, 1 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Cenk Tosun#Süper Lig

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