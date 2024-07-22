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Cengiz Ünder'e sürpriz talip! Kadro dışı kaldı, ayrılmak istiyor

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer
Cengiz Ündere sürpriz talip Kadro dışı kaldı, ayrılmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 21:09

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı.

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Sarı lacivertlilerde geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı.

15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun ilk tercihi olmazken yeni bir takım devreye girdi.

İTALYAN EKİBİ DEVREDE

İtalyan basınına göre; Serie A devi Napoli, 27 yaşındaki Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Antonio Conte yönetimindeki İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu transfer etmek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

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CENGİZ SICAK BAKIYOR

Sarı lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in de bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Cengiz'i geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Marsilya'dan transfer etmişti.

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PERFORMANSINI SEZONA YAYAMADI

Sağ kanatta forma giyen Cengiz Ünder, bazı maçlarda etkili olsa da sakatlıkların da etkisiyle performansını sezonun geneline yayamadı. Milli futbolcu, göreve gelen Jose Mourinho'nun da ilk seçeneği olmayı başaramayınca ayrılık gündeme geldi.

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KADRODA YER VERİLMEDİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir yer almadı.

F.BAHÇE'DEN BİRÇOK OYUNCU GİTTİ

Napoli, Fenerbahçe'den daha önce de yüksek bonservis bedelleri ödeyerek transferler yapmıştı. İtalyan ekibi Eljif Elmas'ı 18, Kim Min Jae'yi ise 19 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.

ROMA'DA FORMA GİYDİ

Cengiz Ünder, geçmişte de İtalya'da Roma'da forma giymişti. Milli futbolcu, Rams Başakşehir'de yaptığı çıkışın ardından 14 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.

Cengiz Ünder, sarı - lacivertlilerde çıktığı 33 maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan, Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci ön eleme turundaki İsviçre temsilcisi FC Lugano ile yarın akşam 21.30’da (TSİ) oynayacağı ilk maçının, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacağı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer

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