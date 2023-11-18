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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder seferberliği!

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer
Fenerbahçede Cengiz Ünder seferberliği
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin en pahalı transferi olmasına rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle gerek sarı lacivertli ekibe gerek milli takıma beklenen katkıyı veremeyen Cengiz Ünder, Karagümrük maçıyla birlikte sahalara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor.

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Sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro bonservis karşılığında Marsilya’dan transfer ettiği yıldız futbolcu eski hız ve gücüne ulaşması için hem sağlık ekibi hem de bireysel performans antrenörleri ile titiz bir çalışma yürütüyor.

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Riva'dan sonra Samandıra'ya geçti

Milli Takım kaptanlarından biri olduğu için hem ay yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ve ekibiyle tanışmak hem de yeni ekibin antrenman metotlarını görüp futbol felsefesini deneyimlemek için Cengiz, Riva’daki 4 günlük kampa dahil olmuştu. Milli futbolcu sonrasında Almanya ve Galler maçları için affını isterken şimdi milli aradan sağlam ve güçlü dönmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek hem normal hem de ekstra çalışmalara başladı.

Sakatlık sebebiyle 8 maçı kaçırdı

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Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Antalya maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen milli oyuncu ligde 6, Avrupa’da ise 2 maçı kaçırdı. Son oynanan Adana Demirspor maçının son 14 dakikasında şans bulan 26 yaşındaki futbolcunun hedefi büyük.

Karagümrük maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanan Cengiz, Fenerbahçe’nin büyük fedakârlığa imza atarak yaptığı transferin karşılığını sahadaki futboluyla verip A Milli Takım’la Euro 2024’te de adından bahsettirmek istiyor.

Fenerbahçede Cengiz Ünder seferberliği

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer

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