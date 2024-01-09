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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kendisinden beklenen patlamayı yaptı! Teknik heyetten tam not: 'Biz zaten güveniyorduk'

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#Fenerbahçe#Cengız Ünder#Süper Lig
Fenerbahçede Cengiz Ünder kendisinden beklenen patlamayı yaptı Teknik heyetten tam not: Biz zaten güveniyorduk
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 09:45

İstanbulspor maçına 4 golle damga vuran milli yıldızın performansı teknik heyet için sürpriz değil. Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından eleştirilerin hedefi olan Cengiz için teknik ekipten “Sakatlık nedeniyle düşen fiziğini ekstra idmanlarla geri kazandı, yedek kaldığında bunu dert etmedi, çalıştı beklenen çıkışı gerçekleştirdi” yorumu yapıldı.

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İstanbulspor’a 4 gol atarak görkemli bir geri dönüşe imza atan Cengiz Ünder, kendisini ağır şekilde eleştirenlere de en güzel cevabı sahada verdi. Marsilya’da sezon başı kampı yaşamadan F.Bahçe’ye gelen, form tutacakken talihsiz bir sakatlık yaşayan milli futbolcu tedavi programını harfiyen uygulayarak sahalara fırtına gibi bir dönüş yaptı.

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YENi TRANSFER GiBi

Fenerbahçede Cengiz Ünder kendisinden beklenen patlamayı yaptı Teknik heyetten tam not: Biz zaten güveniyorduk

Ligin 2. yarısında Fenerbahçe’ye yeni transfer gibi değer katan Cengiz için teknik heyetten “Biz zaten kalitesine hep güvendik. O da tedavi sürecini çok profesyonelce yönetti, sakatlık nedeniyle düşen fiziğini ekstra antrenmanlar yaparak geri kazandı, yedek kaldığı dönemde bunu dert etmedi, çalışmaya devam etti ve beklediğimiz patlamayı yaptı” değerlendirmesi yapıldı.

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Ayrıca Cengiz’in sadece İrfan Can ile değil Tadic’le de forma rekabeti yaşayacağı yorumu yapıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Cengız Ünder#Süper Lig

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