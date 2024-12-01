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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Ayrılık kararı...

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#FENERBAHÇE#Cengiz Ünder#TRANSFER
Fenerbahçede Cengiz Ünder gelişmesi Ayrılık kararı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 09:32

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele eden Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder'in takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma ile istenilen performansı veremedi.

2023 yazında 15 milyon euro bedelle Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Ünder, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla teknik heyetin gözüne girmeyi başaramadı.

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MOURINHO'DAN FORMAYI ALAMADI

Jose Mourinho döneminde, formaya bir hayli uzak kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Ligde Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan Ünder, 26 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlamış ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.

GİTMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Ünder'in geleceğine ilişkin bir karar aşamasında olduğu öğrenildi. Beklenen katkıyı bir türlü yapamayan Cengiz Ünder'in devre arasında kariyerine başka bir takımda devam etme isteği olduğu ileri sürüldü.

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#FENERBAHÇE#Cengiz Ünder#TRANSFER

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