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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, ABD yolcusu! Yeni takımı ve transferin detayları ortaya çıktı

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#Transfer#Fenerbahçe#Cengiz Ünder
Fenerbahçede Cengiz Ünder, ABD yolcusu Yeni takımı ve transferin detayları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 09:49

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta güçlük çeken milli futbolcu Cengiz Ünder, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olmak üzere.

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Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık transferi son anda suya düşen, Rusya'dan gelen teklifleri de kabul etmeyen Cengiz Ünder için yeni bir talip ortaya çıktı.

Sports Digitale'in haberine göre; Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC ve Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Los Angeles FC, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyecek. İki kulüp milli futbolcunun maaşını ortak ödeyecek. Los Angeles FC'nin öncelikli satın alma hakkı mevcut, ancak 'zorunlu satın alma' yok.

Cengiz Ünder'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta şans bulan Cengiz Ünder, sahada kaldığı 252 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Cengiz Ünder

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