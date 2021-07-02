Fenerbahçe'de çember daralıyor! Teknik direktörler elden kaçıyor

Teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetiminin talip olduğu isimlerin çoğunun transferi çeşitli nedenlerle imkansız hale gelirken, aday çemberi iyice daralıyor. İşte gündemdeki isimler ve son durumları:

· Joachim Löw: Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Alman teknik adam uzun müddet tatil yapıp dinlenmek istiyor. Fenerbahçe’nin ise beklemeye tahammülü yok.

· Zlatko Dalic: Ali Koç’un “Geçen yıl görüştük” dediği Dalic’in Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi sürüyor. Görevde kalma ihtimali son derece yüksek.

· Paulo Sosa: Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek’in, “Kesinlikle bırakmayacağız” açıklamasıyla Portekizli teknik adamın transferi rafa kalkmış oldu.

· Marco Silva: Fenerbahçe’nin uzun süre ilgilendiği ve bir ara transferinde önemli yol kat ettiği Portekizli çalıştırıcı, Fulham’la 3 yıllık sözleşme imzaladı

TARAFTAR İSTİYOR AMA...

· Paulo Fonseca: Sarı lacivertli taraftarların en çok beğendiği isim olan Portekizli teknik adamın menajeri Fenerbahçe ile görüşmediklerini açıkladı

· Andre Villas-Boas: En son Fransa’da Marsilya takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör halen boşta ve Fenerbahçe’nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

· Christoph Daum: Bir köşede Fenerbahçe’nin teklifini bekliyor. Geçmişte uzun yıllar Türkiye’de çalışması ve Fenerbahçe’yi iyi tanıması en büyük avantajı.

· Luis Casto: Halen Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Portekizli teknik adam da Fenerbahçe gündeminde.

BILIC'İN GELMESİ MUCİZE

· Nuno Espirito Santo: Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın transferi ihtimali kalmadı.

· Slaven Bilic: Sıcak bakıyor ama Guoan ile kontratı sürüyor. Transferi mucize.

· Lucien Favre: Avrupa’nın 5 büyük liginde kalmak istiyor. Baskıdan uzak çalışmayı talep etmesi anlaşmayı zora sokuyor.