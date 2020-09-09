Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.



İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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