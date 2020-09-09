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GeriFutbol Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçede Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

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