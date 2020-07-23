Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor! Luiz Gustavo...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, son idmanda yer aldı.