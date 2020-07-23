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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:03,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor! Luiz Gustavo...

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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor! Luiz Gustavo...
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, son idmanda yer aldı.

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