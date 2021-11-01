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Fenerbahçe'de çanlar Vitor Pereira için çalıyor! Altay Bayındır gerçeği...

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Mesut Özil
Fenerbahçede çanlar Vitor Pereira için çalıyor Altay Bayındır gerçeği...
Süleyman Arat

Sezona parlak bir başlangıç yapan Portekizli hoca, sadece 14 gün içinde ‘tartışılan adam’ oldu. 14 gün içinde oynadığı 3 maçı da kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen sarı lacivertli takımda eleştiri okları Pereira’ya yönelmiş durumda. Bu hafta oynanacak Antwerp ve Kayserispor maçlarından biri bile kaybedilirse Portekizli teknik direktörün durumu iyice zorlaşacak.

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F.Bahçe’deki ikinci dönemine iyi başlayan Vitor Pereira, sadece 14 gün içinde ‘tartışılan adam’ haline geldi. 17 Ekim’de lider gittiği Trabzon deplasmanında 3-1 mağlup olduktan sonra toparlanamayan sarı lacivertli takım, daha sonra peş peşe oynadığı Alanya ve Konya maçlarını da kaybedince zirvenin 8 puan gerisine düştü. Şimdi Fenerbahçe camiasında herkes Pereira’nın bu kötü gidişi durdurup durduramayacağını tartışıyor

Yıldız isimlerle sorun yaşıyor

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’nin başına ilk getirildiğinde şampiyonluğun kaybedilmesinin yanında Robin van Persie, Caner Erkin ve Luis Nani ile sorunlar yaşadığı için gönderilen Pereira, bu kez de Mesut Özil nedeniyle eleştiriliyor. Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Antwerp, pazar günü de Süper Lig’de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de bu maçların birinin bile kaybedilmesi halinde Portekizli teknik direktörün durumu iyice zorlaşacak.

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PEREiRA’NIN 7 BÜYÜK HATASI

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1- “Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünen var mı?” sözleriyle, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve hedeflerini kavrayamadığını gösterdi.

MESUT ÖZiL’i DOĞRU KULLANAMIYOR

2- Mesut Özil’e, inişli-çıkışlı performans gösteren Diego Rossi kadar bile şans vermedi. Dünya markası bir oyuncuyu sürekli oynatıp parlatmaması en çok eleştirildiği konu.

Fenerbahçede çanlar Vitor Pereira için çalıyor Altay Bayındır gerçeği...

JOSE SOSA’YI KULÜBEDE UNUTTU

3- Kariyerinde Atletico Madrid, Bayern Münih, Milan gibi dev kulüpler bulunan, liderlik özelliklerini Beşiktaş ve Trabzon’da da kanıtlayan Jose Sosa’yı yedek kulübesinde unuttu.

NOVAK’I iLK 11’E OTURTAMADI

4- Oynattığı 3-4-3 sisteminde kritik bir yere sahip ‘kanat bek’ görevinde Trabzon’da çok başarılı olan Novak’ı ilk 11’e oturtamadı.

ANTRENÖR DEĞiŞTi, ALTAY GERiLEDi

5- Başarılı kaleci antrenörü Alman Michael Kraft’ı göndertip, yerine vatandaşı Ricardo Filipe Rodrigues Matos’u getirmesinin ardından Altay Bayındır’da görülen form düşüklüğü.

PORTEKiZLi DOKTORA GEREK VAR MIYDI?

6- Uzun yıllardır kulüp doktoru olan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu dururken, gene Portekizli doktor Angelo Bastos’u getirdi.

Fenerbahçede çanlar Vitor Pereira için çalıyor Altay Bayındır gerçeği...

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BERiSHA VE MEYER’i DE KAZANAMADI

7- Transferine onay verdiği berisha’yı son 3 maçta hiç oynatmayan Pereira, güçlü bir kariyeri olan Max Meyer’e şans vermek yerine Portekiz Ligi’nden vatandaşı Crespo’yu aldırdı.

ZAFER TÜZÜN: PEREiRA, BiZiMLE KAFA YAPIYOR GiBi!

Fenerbahçe’nin o kadar alternatfli bir kadrosu var ama inatla enteresan 11’lerle başlamaya devam ediyor Pereira. Elindeki kadroyu doğru kullanamıyor. Şaka gibi, bizlerle kafa yapar gibi! Geçen maçta Valencia’yı kesti. Takımın ilerde kalmasını sağlayan, en formda isim ve yegane gol ayağı Valencia kesilir mi? Neymiş, rotasyonmuş! Zaten geçmişte yıllık kazancının 2 katını tazminat olarak almış bir teknik adamı tekrar getirmek yönetimsel bir hatadır. Ancak şu an itibarıyla çuvalın dibi delinmiştir.

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TARIK DAŞGÜN: SiSTEM DEĞiŞiRSE MESUT’U KAZANIR

Fenerbahçe'de böylesine bir kritik sezonda şampiyonluğun konuşulması yerine, sistemin, hocanın ve takımın nasıl düzlüğe çıkacağının konuşulması çok üzücü. Elinde bu sistemi oynayacak oyuncuların olmamasına rağmen bu ısrarcılık neden anlamıyorum. Bu sistemde Mesut Özil başarısız gözüküyor. Bana göre 3-4-1-2 oynatması lazım. O zaman Mesut’un verimi artar. Ama burası Fenerbahçe... Bir galibiyet pozitif yönde takımı değiştirebilir. Kayserispor maçı kazanılırsa çıkış başlayabilir.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Mesut Özil

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