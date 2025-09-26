Fenerbahçe'de çanlar Tedesco için çalıyor! Başkan Saran kararını açıklayacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe kariyerine kritik puan kayıplarıyla başlayan ve 4 maçın ardından geleceği tartışılmaya başlanan Domenico Tedesco için yol ayrımına gelindiği camianın gündemindeki birinci konu olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertlilerde yeni başkan Sadettin Saran, Tedesco ve Devin Özek’le görüşerek kötü gidişin nedenleri hakkında bilgi aldı. Seçimi kazandıktan sonra henüz başkanlık koltuğuna oturmadan, futbol takımı üzerinde radikal değişimlere imza atarak yeni bir dönem başlatması beklenen Sadettin Saran’ın kararını bugün açıklaması bekleniyor.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarındaki kötü futbol ve puan kayıplarının UEFA Avrupa Ligi’nde ilk rakip olan Dinamo Zagreb önünde sürmesi camiada “Daha fazla geç kalınmadan hamle yapılmalı” beklentisi ortaya çıkardı. Taraftarlar sosyal medyada “Tedesco istifa” paylaşımları yaparken yeni yönetimin bu isteklere kayıtsız kalamayacağı da konuşulan konular arasında. Ligde ve Avrupa’da puan kaybına kredisi kalmayan Fenerbahçe’nin yeni haftaya yeni teknik direktörle girmesi en güçlü olasılık olarak öne çıkıyor.

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ HAMLE GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin pazar günü Süper Lig’de Antalyaspor’la kritik bir maça çıkacak olması zirveyle oluşan 6 puanlık farkın artması tedirginliğini beraberinde getirirken, perşembe de Avrupa Ligi’nde Nice maçının olması değişim kararının hızla alınması konusunda başkan Sadettin Saran’ı sıkıştırıyor. Tartışılan Domenico Tedesco ve onu takımın başına öneren Devin Özek’le bir yol ayrımı beklenirken, Saran’ın seçim öncesi konuşmalarında ifade ettiği Aykut Kocaman-Volkan Demirel ikilisini takımın başına getirmesi en güçlü ihtimal görülüyor.