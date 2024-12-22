Fenerbahçe'de çanlar Jose Mourinho için çalıyor! Batshuayi ve Livakovic detayı, Galatasaray kazanırsa...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un teknik direktörlüğe Jose Mourinho’yu getirmesi tüm dünyada büyük yankı yaratmış, medya kuruluşları haftalarca bu transferden bahsetmişti. Koç’un aynı zamanda 9 Haziran’daki kongrede Aziz Yıldırım’a karşı ‘seçim kozu’ olan Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertli kulübün 10 yıllık lig şampiyonluğu özlemine son vereceğine inanılıyordu. Ne var ki, kendi tabiriyle ‘Özel Biri’nin Fenerbahçe macerası hiç de tahmin edildiği gibi gitmiyor... Ekibiyle birlikte yıllık 12 milyon Euro’ya ulaşan maliyetiyle Türk futbol tarihinin en pahalı teknik direktörü olan Mourinho’nun yönettiği takım, lider Galatasaray’ın bugün Kayseri’de kazanması durumunda zirvenin tam 8 puan gerisine düşecek.

1- İSMAİL KARTAL’DAN 7 PUAN FARK YEDİ

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertli takım 47 gol atarken kendi kalesinde 12 gol görmüştü. Jose Mourinho’lu Fenerbahçe aynı periyotta 36 puan toplayarak geçen sezonun 7 puan gerisinde kalırken, rakip filelere 40 gol gönderip, kalesinde 15 gol gördü. Öte yandan geçtiğimiz sezon 38 maçta toplam 15 puan kaybeden Fenerbahçe’nin şimdiden kaybettiği puanlar 12’yi buldu.

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2- İLK 6’DAKİ HİÇBİR TAKIMI YENEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 5 maçta puan kaybederken, bu kayıpların tamamı ilk 6’da yer alan takımlar karşısında yaşandı. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a mağlup olan sarı lacivertli takım, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor ile berabere kalarak toplam 12 puan kaybetti.

F.BAHÇE’NiN PUAN KAYBETTiĞi MAÇLAR

RAKiP ......................... SKOR

Göztepe...........................2-2

Galatasaray......................1-3

Samsunspor ....................2-2

Beşiktaş...........................0-1

Eyüpspor .........................1-1

3- BATSHUAYİ, G.SARAY’IN KAHRAMANI

Jose Mourinho, iki sezondur Fenerbahçe’de başarıyla forma giyen Michy Batshuayi’yi beğenmeyip, yerine 19.5 milyon Euro’ya Youssef En-Neysri’yi aldırdı. Bedavaya Galatasaray’a giden Batshuayi, Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde attığı gollerle sarı kırmızılı takımın adeta kurtarıcısı oldu (705 dakikada 5 gol, 2 asist). Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri ise çok daha fazla süre (1.165 dakika) almasına rağmen 6 gol, 3 asistte kaldı ve takımın en çok eleştiri alan isimlerinin başında geldi.

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4- LİVAKOVİC HARİÇ TÜMOYUNCULAR GERİLEDİ

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sinde, başta Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku olmak üzere çok sayıda futbolcu kariyerlerinin en parlak sezonunu yaşamıştı. Jose Mourinho döneminde ise kaleci Dominik Livakovic dışındaki tüm oyuncularda ciddi bir gerileme görülüyor. Livakovic’in dışında yıldızı parlayan tek isim olarak gözüken Dusan Tadic (8 gol, 11 asist) ise takım oyununa ve savunmaya yeterince katkı yapmadığı için eleştiriliyor.

5- ‘SATIŞ ŞAMPİYONU’ UNVANI DA GİDECEK

Son yıllarda futbolcu satışından en fazla gelir elde eden kulüp olan Fenerbahçe, geçen sezon 56.3 milyon Euro’luk satış yaparak Süper Lig tarihinin rekorunu kırmıştı. Bu rekorda İsmail Kartal’ın futbolcuların yeteneklerini sergilemelerine izin veren oyun sisteminin büyük rolü vardı. Mourinho geldikten sonra başta Szymanski olmak üzere birçok oyuncu görevleri değiştiği için yeteneklerini sergileyemez hale geldi. Takımın geneline yansıyan bu tablonun transfer piyasasında Fenerbahçeli futbolcuları olumsuz etkilemesi kesin.

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6- OYNANAN FUTBOL HiÇ KiMSEYi TATMiN ETMİYOR

Geçtiğimiz iki sezonda Fenerbahçe’nin başında bulunan Jorge Jesus ve İsmail Kartal, karşılarındaki rakip kim olursa olsun göze hoş gelen tempolu futbol oynatıyordu. Takım yenilse bile taraftarlar güzel bir maç seyretmiş oldukları için stattan mutlu ayrılabiliyordu. Jose Mourinho’lu Fenerbahçe için bu olumlu ifadeleri kullanmak maalesef mümkün değil. Fenerbahçeli olsun ya da olmasın, sarı lacivertli takımın maçlarını izleyen hiç kimse oynanan futboldan memnun değil. Tempo ve pozisyon zenginliği alabildiğine düşmüş durumda.