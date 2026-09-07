Fenerbahçe'de çanlar İsmail Kartal için çalıyor! Kritik periyot başladı

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Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalarak bu özleme son verdi. Ancak Süper Lig'deki kötü gidişat, bu mutluluğu tam anlamıyla yarıda bıraktı.

DERBİDEKİ OYUN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kanarya, geçen sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle olmak üzere 3 farklı teknik adamla çıktığı 34 lig maçında 2 kez yenilmişti.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi. Kadıköy’de, Beşiktaş derbisinde özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı.

AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL'A ELEŞTİRİ

Karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım ve Milan Skriniar’ın sözlerinde hedef doğrudan İsmail Kartal’dı.

Başkan Yıldırım, “Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?” ifadelerini kullandı.

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KAPTAN SKRINIAR DA HOCASINI ELEŞTİRDİ

Kaptan Milan Skriniar ise, “Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık! Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız” sözleriyle Kartal’ın oyun anlayışını eleştirdi.

İŞTE KARTAL'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK PERİYOT!

Tecrübeli teknik adam için çanlar çok erken çalmaya başladı. Milli araya kadar olan periyot, İsmail Kartal’ın kaderini belirleyebilir.

Fenerbahçe, perşembe günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında AS Roma’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler daha sonra önce Gaziantep deplasmanına çıkıp, ardından Eyüpspor’u ağırlayarak Milli araya girecek.

Bu maçlarda alınacak sonuçlar, Kartal’ın geleceği açısından son derece kritik.