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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki!

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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı maçın son anlarında oyundan alınan Caner Erkin, bu karara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı maça ilk 11'de başlayan milli sol bek, karşılaşmanın 82. dakikasında itiraz sonrası sarı kart gördü.

87. dakikada Fenerbahçe'de Papiss Cisse oyuna dahil olurken Caner Erkin oyundan çıktı. Oyundan alınmasına sinirlenen Caner Erkin, sahadan çıkarken tepki gösterdi.

Detaylar geliyor...

Fenerbahçede Caner Erkinden şok tepki

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