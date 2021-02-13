Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında yerini Tisserand'a bırakan Caner Erkin, saha kenarına gelirken yerde bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan milli sol bek, müsabakanın 42. dakikasında sarı kart gördü.
Oyunun son bölümlerine girilirken 3 oyuncu değişikliğini birden yapan Erol Bulut, 82'de Caner Erkin'in yerine oyuna Marcel Tisserand'ı dahil etti.
Oyundan alınmasına öfkelenen Caner Erkin, saha kenarında bulunan su şişelerini tekmeleyerek tepki gösterdi.
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