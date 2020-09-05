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GeriFutbol Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şampiyonluk yorumu!
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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2020 - 23:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şampiyonluk yorumu!

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şampiyonluk yorumu!
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The Land Of Legends Cup'ta finalinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de Caner Erkin açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin, Sivasspor'u 1-0 yenerek The Land Of Legends Cup'ta şampiyon oldukları maçın ardından konuştu.

Caner Erkin maç sonunda ""Hazırlık kupası da olsa şampiyon olduk. İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırırız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu armağan ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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