Fenerbahçe'de camia divana kitlendi!

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Kayserispor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe’de gözler 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Önce Avrupa’dan ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen sarı lacivertlilerin önünde tek hedef olarak kalan Süper Lig şampiyonluğunun da zora girmesiyle birlikte sıkıntılı bir sürece giren başkan Ali Koç ve yönetiminin yanı sıra başta Hakan Bilal Kutlualp olmak üzere muhalefet cephesinden yapılacak konuşmalar merakla bekleniyor.

KOÇ PROJELERi ANLATACAK

Galatasaray ile puan farkının 5 çıkmasıyla birlikte 7’si Ali Koç’un döneminde olmak üzere şampiyonluk özleminin 11 yıla çıkma ihtimali ile birlikte olağanüstü genel kurul seslerinin yükselmesine neden olmuştu. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ise yöneticilerle yaptığı durum değerlendirme toplantısında kulübün borç batağından kurtulmasına yönelik mali çalışmaların sürmesi ve stadın büyütülmesi projesi nedeniyle yola devam kararı almıştı. Koç’un bu kararın alt metnini de cumartesi günü divan kurulu toplantısında Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve F.Bahçe kamuoyuna açıklayacak.

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BEŞiKTAŞ MAÇI ÇOK KRiTiK

Bu arada camiada özellikle iç sahada oynanacak Beşiktaş derbisinde alınacak sonucun Ali Koç yönetiminin geleceğini de şekillendireceği konuşuluyor. Sarı lacivertlilerde alınacak olası bir kongre kararında iş insanları Sadettin Saran ve Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığını düşündüğü kulislerde konuşuluyor. Sadettin Saran’ın bir taraftarın “Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey” şeklindeki ifadesine verdiği “Olacağım” yanıtı dikkat çekmişti.

UEFA’DAN FENERBAHÇE’YE 1.8 MiLYON EURO MiLLi ÖDEME

UEFA, EURO 2024’e oyuncu gönderen kulüplere yapılan ödemeleri açıkladı. Avrupa genelinde toplam 233 milyon Euro dağıtılırken Türk kulüplerine 7 milyon 558 bin Euroaldı. En yüksek geliri 1.8 milyon Euro ile F.Bahçe elde etti. G.Saray 1.2 milyon, Beşiktaş 747.6 bin, Trabzon da 738.9 bin Euro aldı.