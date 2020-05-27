Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takımın antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.







Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla süren idman, koşu ile noktalandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.

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