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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

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Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takımın antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla süren idman, koşu ile noktalandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.

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