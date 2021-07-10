MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor! İrfan Can ve Ozan Tufan...
GeriFutbol Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor! İrfan Can ve Ozan Tufan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.07.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor! İrfan Can ve Ozan Tufan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor! İrfan Can ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını, günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen idman neşeli görüntülere sahne oldu. İdmanın genelinde ayak tenisi oynayan futbolcular, birbirleriyle şakalaştı.

Ağrıları bulunan Nabil Dirar çalışmalarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır koşu yaptı.

Takımla antrenmana katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, antrenmanın sonunda eksiklerini gidermek adına özel çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi