Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp'tan maç sonu 'heyecan' açıklaması!

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Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Çağtay Kurukalıp, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ANLATILMAZ DUYGULAR YAŞADIM'

Duygularını paylaşan Çağtay, "Çok anlatılamaz duygular yaşadım. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çok destek gördüm. Hayallerim gerçek oldu. Allah'ın izniyle galibiyet serimize devam etmek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum." dedi.

'HEYECANI ATTIM'

Çağtay Kurukalıp sözlerini, "İlk 10-15 dakika heyecanlıydım. Sonra heyecanı attım, rahatladım" ifadeleriyle tamamladı.