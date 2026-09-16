Fenerbahçe'de büyük yıkım! Aziz Yıldırım 'Mutlak şampiyonluk' dedi, tablo ortaya çıktı

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Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa, “Mutlak şampiyonluk” parolasıyla geri döndü. Bu yolda takımı, 2023-24 sezonunda etkili bir oyunla 99 puan toplayıp yarışı sonuna kadar kovalayan İsmail Kartal’a emanet etti. Ancak ligde ilk 5 hafta geride kalırken, işler hiç de hayal edildiği gibi olmadı. Fenerbahçe, 7 puan toplayabildi, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı. Rakamlara bakıldığında, 2023-24 sezonundakinden çok daha farklı bir tablo ön plana çıktı.

YÜZDE 57'LİK ORTALAMA

Fenerbahçe, 99 puan topladığı sezonda 38 karşılaşmada, maç başına yüzde 57’lik topa sahip olma ortalaması yakalamıştı. İsmail Kartal’ın o dönemki takımı, yüzde 50 ve üzeri topa sahip olduğu 29 maçın 24’ünü kazanmış, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. 2023-24’te baskı yapan, topla oynamayı seven, topla oynarken sonuca giden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezonki İsmail Kartal takımında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

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DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Bu yaz yapılan transferler ve oluşturulan kadro, 2023-24 sezonundan çok daha farklı bir takımın ortaya çıkmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, ligde ilk 5 haftada yüzde 50 ve üzeri topa sahip olduğu 3 maçı da kazanamadı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında yüzde 71’lik ortalamayla 2-1 ve Beşiktaş derbisinde yüzde 50’lik ortalamayla 2-1 mağlup oldu. Kanarya, 0-0 berabere biten Gaziantep deplasmanında ise yüzde 68 topa sahip oldu.

TEKNİK KAPASİTE FARKI

İki İsmail Kartal’lı sezon arasında topa sahip olma ile alınan galibiyet arasındaki bu kadar büyük fark olmasında, kadroların teknik kapasitesi belirleyici... 2023-24 sezonunda sol bekte Ferdi, orta sahada Fred, hücum hattında İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko; topa sahip olduklarında etkili bir şekilde kullanabiliyordu. Bu oyuncuların hepsi, teknik kapasiteleri ve yüksek oyun zekalarıyla pozisyon yaratma konusunda son derece başarılıydı. Bu sezonki kadroya bakıldığında, Asensio’nun sakatlığı nedeniyle ilk 11’de Ake ve Greenwood dışında bu özelliklere sahip bir oyuncu söylemek zor. Bu durum, Fenerbahçe’nin topa sahip olduğunda neden istediği sonucu alamadığını kanıtlar nitelikte.

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BİTİRİCİLİK SORUNU BÜYÜK

Fenerbahçe, ligde 5 hafta sonunda 8 kez ağları havalandırdı. Maç başına 1.6 gol ortalaması yakalandı. Kanarya’nın çektiği şut başına fileleri sarsma ortalaması son derece vasat. Sarı Lacivertli futbolcular, ceza sahası içinden 64 şut çekerken, bunlardan 8’i gol oldu. Ceza sahası dışından yapılan 22 denemede ise sonuç çıkmadı. Toplama bakıldığında, 86 vuruştan 8 gol çıktı. Bu rakamlara göre Fenerbahçe’de şut başına gol ortalaması 0.093...

50'YE KADAR ATMAZSA SIKINTI

sarı-Lacivertliler’in bu sezon yüksek yaş ortalaması eleştiri konusu olmuştu. Ligde ilk 5 hafta sonunda 50. dakikadan sonra hiç gol atılamaması bu eleştirileri destekler nitelikte. Kanarya’nın bu sezon ligde en ‘geç’ golleri, 49. dakikada geldi: Konyaspor maçında Greenwood, Samsunspor karşısında Oğuz... Fenerbahçe, 2023 24 sezonunda 99 golün 48’ini 50. dakika ve sonrasında kaydetmişti.

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