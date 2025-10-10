×
Fenerbahçe'de büyük transfer sürprizi! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçede büyük transfer sürprizi Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:43

Fenerbahçe'de yeni yönetim kadrodaki eksikler için çalışmalarını sürdürürken stoper, orta saha ve forvet arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertli kulüpte A Milli Takım'dan sürpriz bir isim listeye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, kötü gidiş sonrası ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvamıştı.

Tedesco’nun raporu doğrultusunda ‘8 numara’ oynayabilen bir orta saha ile gelir gelmez katkı sağlayacak bir forvet almak için yönetim çalışmalara başladı.

STOPER DE İSTENİYOR

Ancak transfer iki bölgeyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe’nin bir de stoper takviyesi planladığı öğrenildi. Öncelik, pazarlıklarda daha rahat hareket etmek için sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler.

Fenerbahçede büyük transfer sürprizi Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha

 

İLK HEDEF MERİH DEMİRAL

Fanatik'in haberine göre listenin başında Merih Demiral var. Milli yıldız, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de oynamak istediğini defalarca kez söylemişti. Başarılı savunmacının, Al-Ahli ile kontratı bitiyor ve yenilemek için henüz görüşmelere başlamadı. Sadettin Saran’ın, lider karakterli ve savaşçı bir yapısı olan Merih’e Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok istediği belirtildi.

DIEGO LEITE DE LİSTEDE

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim ise Diego Leite. Union Berlin’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken solak stoper, bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelmişti. 26 yaşındaki savunmacı, sözleşmesi bittikten sonra Alman ekibinden ayrılıp yeni bir maceraya başlamak istiyor. Yönetim, Merih transferinde ilerleme sağlayamazsa, Leite’yi ocak ayında ikna etmeye çalışacak.

BAKMADAN GEÇME!