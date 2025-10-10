Fenerbahçe'de büyük transfer sürprizi! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha

Haberin Devamı

Fenerbahçe, kötü gidiş sonrası ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvamıştı.

Tedesco’nun raporu doğrultusunda ‘8 numara’ oynayabilen bir orta saha ile gelir gelmez katkı sağlayacak bir forvet almak için yönetim çalışmalara başladı.

STOPER DE İSTENİYOR

Ancak transfer iki bölgeyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe’nin bir de stoper takviyesi planladığı öğrenildi. Öncelik, pazarlıklarda daha rahat hareket etmek için sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler.

İLK HEDEF MERİH DEMİRAL

Fanatik'in haberine göre listenin başında Merih Demiral var. Milli yıldız, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de oynamak istediğini defalarca kez söylemişti. Başarılı savunmacının, Al-Ahli ile kontratı bitiyor ve yenilemek için henüz görüşmelere başlamadı. Sadettin Saran’ın, lider karakterli ve savaşçı bir yapısı olan Merih’e Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok istediği belirtildi.

DIEGO LEITE DE LİSTEDE

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim ise Diego Leite. Union Berlin’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken solak stoper, bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelmişti. 26 yaşındaki savunmacı, sözleşmesi bittikten sonra Alman ekibinden ayrılıp yeni bir maceraya başlamak istiyor. Yönetim, Merih transferinde ilerleme sağlayamazsa, Leite’yi ocak ayında ikna etmeye çalışacak.