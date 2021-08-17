MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de büyük talihsizlik! Sakatların sayısı 4'e çıktı
GeriFutbol Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Sakatların sayısı 4'e çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Sakatların sayısı 4'e çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Sakatların sayısı 4'e çıktı

Sezonun ilk maçında sakatlanan Serdar Dursun’dan kötü haber geldi. Köprücük kemiği kırılan 29 yaşındaki forvet, en iyi ihtimalle 5 hafta yok; duruma göre bu süreç 8 haftaya uzayabilir. Serdar; Pelkas, Mert Hakan ve Valencia’dan sonra sakatlanan 4. F.Bahçeli oldu.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin sezonun ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcu, 5 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Vitor Pereira, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu O soruya yanıt vermedi...
Vitor Pereira, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu! O soruya yanıt vermedi...

Geçen sezon Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak Almanya 2. Ligi’nde gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Serdar, sonrasında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adana Demirspor maçının 46. dakikasında Samatta’nın yerine oyuna dahil olan ve attığı kritik pasla takımının galibiyet golünün hazırlayıcısı olan 29 yaşındaki forvet, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bırakmıştı.

Serdar Dursun şoku Kalan bölüm forvetsiz oynandı...
Serdar Dursun şoku! Kalan bölüm forvetsiz oynandı...

SAKATLARIN SAYISI 4’E ÇIKTI

Serdar’ın çıkması sonrası santrforsuz kalan ve 3. bölgede hiç baskı yapamayan sarı lacivertli takım, oyun üstünlüğünü Adana Demirspor’a kaptırmış ve kalesinde çok sayıda gol tehlikesi yaşamıştı. Fenerbahçe’de, geçen hafta Pelkas’ın omzu çıkarken, Mert Hakan’ın sağ ayağında kısmi yırtık, Valencia’nın da adalesinde problem oluşmuş ve üç futbolcu Adana Demir karşısında oynayamamıştı. 

Fenerbahçede büyük talihsizlik Sakatların sayısı 4e çıktı

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi