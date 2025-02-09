Fenerbahçe'de büyük talihsizlik: 3 stoperin ardından Çağlar Söyüncü de sakatlandı! | 4000. gol Szymanski'den geldi...

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Alanyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.

GAİN Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle devam ederken, sarı - lacivertliler 9. dakikada bir stoperinin daha sakatlığıyla büyük bir şanssızlık yaşadı.

Hafta içinde oynanan Erzurumspor FK maçında Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sakatlıklarıyla sarsılan sarı - lacivertlilere bu kez de Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Söyüncü, karşılaşmanın 9. dakikasında topsuz alanda arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde tedavisi yapılan deneyimli savunmacı için değişiklik istendi ve yedek kulübesindeki Sofyan Amrabat hazırlıklarına başladı.

Oyuna devam edemeyen Söyüncü, 11. dakikada yerini Faslı futbolcuya bıraktı ve kenara geldi.

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SAKATLANAN 4. STOPER OLDU

Fenerbahçe'de daha önce sakatlanan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in ardından Çağlar Söyüncü'nün de kervana katılmasıyla birlikte sakatlanan stoperlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sahalara dönüşünün 2, Diego Carlos'un ise 4 haftayı bulacağı ifade edilmişti.

Çağlar Söyüncü için kontrollerin ardından kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN 4000. GOLÜ GELDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, kulüp tarihine adını yazdırdı.

Gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine çevirdiği topu tamamlayan Polonyalı futbolcu, skoru 1-0'a getirdi ve Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki 4000. golünü kaydeden isim oldu.

JOSE MOURINHO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, rotasyona gittiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Erzurumspor FK maçı 11'inden 7 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam; Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un yerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya görev verdi.