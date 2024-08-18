Fenerbahçe'de Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a yanıt: 'Dursun Özbek stadyumda mıydı?'

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Göztepe maçında yaşananlarla ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları;

Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta.

EN BÜYÜK PROVOKASYON

Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu! Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun. Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı. Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır.

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GÖZTEPELİ YÖNETİCİ GÖRMEDİM

Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim.

NEDEN PROVOKE EDELİM?

Ciddi algılar başlamış. 200-250 taraftarımızın hala stada giremediğini duyunca onların yanına gitmek üzere protokolden deplasman tribününe gitmek üzere yola çıktık. Biz 2-0 öndeyiz! Neden provoke edelim? Ne yapsaydık, oradan uçsa mıydık? Ancak bu şekilde gidebilirdik. Başka bir amacımız olsa 10 kişi giderdik.

Arkadan kahpece yapılan bir saldırı sonrası başkanımızla birlikte protokole çıkıp maçın kalanı seyrettik. Bundan sonrası gerçekten akıl almaz. O şahıs hakkında normalde hemen işlem yapılması lazım. Çünkü bizim stadımızda böyle yapılıyor bu! Spor şube bunu hemen alıp karakola götürür. Bu şahıs 50 dakika maçı izlemeye devam etti. Sanki ona hediye verirmiş gibi maçı izlemeye devam etti.

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GALATASARAY'IN AÇIKLAMASINA YANIT

Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. Buna yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi stadyumundaki baskın yapar gibi girerek konusu... Bu açıklamayı Galatasaray Başkanı da görmüştüm. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bu hadise yaşandığında stadyumda mıydı? Madem oradaydı bu yaşananlar olduğunda neden yanımıza gelmedi? Bence kendi işlerine baksınlar."

"Fenerbahçe forması meydanda yakılacak ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Taraftarımız forması gasp edilecek ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Akredite kart sahihi başkan ve bir yönetici taraftarımızın yanına gidecek provokasyonu biz yaptık. Bunun değerlendirmesini PFDK yapar. Biz de gerekli dönüşleri yaparız. Göztepe'nin açıklamasında 622 ile bu konunun ne alakası var? Taraftarımıza sesleniyorum bu algılara gelmeyin.

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