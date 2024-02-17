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Fenerbahçe'de Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: Diğer takımlar gibi pazarlık unsuru yapmadık

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#Fenerbahçe#Burak Kızılhan#Süper Lig
Fenerbahçede Burak Kızılhandan Galatasaraya gönderme: Diğer takımlar gibi pazarlık unsuru yapmadık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 22:14

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Burak Kızılhan açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, şampiyonluk yarışı verdikleri Galatasaray'a zemin üzerinden göndermede bulundu.

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"DİĞER TAKIMLAR GİBİ PAZARLIK UNSURU YAPMADIK"

Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftar susmadı Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Stadyum zeminleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rizespor'un zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Her hafta bir final olacak. TFF'nin özellikle stadyumlarla ilgili kararları yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü zemin olmaz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak oynayacak. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik." diye konuştu.

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ARDA KARDEŞLER'E SERT ELEŞTİRİLER

Hakem Arda Kardeşleri de eleştiren Burak Kızılhan, "Hakemin vermiş olduğu kararların çoğu rakip takım lehine. Verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, tamamen rakip takım lehine. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basılıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Szymanski'ye yapılan hareket kırmızı kart. Olacak iş değil. Arda Kardeşler'in Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları çok net. Çok açık şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Burak Kızılhan#Süper Lig

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