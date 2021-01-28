Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınarın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.



İSMAİL YÜKSEK İLE CANBERK AYDEMİR’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Antrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemirin doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.



Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.