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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel bilmecesi! Önce paylaştı, sonra sildi...

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#Transfer#Osayi Samuel#Fenerbahçe
Fenerbahçede Bright Osayi-Samuel bilmecesi Önce paylaştı, sonra sildi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 09:16

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Bright Osayi-Samuel için kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli ekibin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertli ekibin, 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz temsilcisi QPR'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Osayi-Samuel için 12 milyon Pound bonservis teklif etti. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkışan Bournemouth'un Fenerbahçe ile son detayları görüştüğü öne sürüldü.

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Fenerbahçede Bright Osayi-Samuel bilmecesi Önce paylaştı, sonra sildi...

CRYSTAL PALACE DA İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel’e İngiltere’den başka bir teklif daha var.

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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace’ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

"MUTLU DEĞİL, JESUS BEĞENMİYOR"

Öte yandan Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, yetenekli futbolcunun İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi. Sabuncuoğlu, Osayi Samuel'in mutlu olmadığını ve Jorge Jesus'un beğendiği oyuncular arasında yer almadığını iddia etti.

Sabuncuoğlu, "Bright Osayi-Samuel, uzun süredir 'Homesick' olmuş durumda. Vatan hasreti çekiyor. İngiltere'den taliplerinin olduğu doğru. Osayi de ülkesine dönmek istiyor. Burada mutlu değil ve Jorge Jesus'un beğendiği oyuncular arasında yer almıyor."

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Osayi Samuel'e eski kaleci antrenöründen başarı mesajı geldi. Fenerbahçe’nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı ise daha sonra kaldırdı.

Fenerbahçe’nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Instagram hesabından Osayi Samuel'e yeni takımında başarılar diledi. Osayi ile orta sahada yaşadığı sevinci koyan Kraft, daha sonra o paylaşımı sildi.

Fenerbahçede Bright Osayi-Samuel bilmecesi Önce paylaştı, sonra sildi...

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#Transfer#Osayi Samuel#Fenerbahçe

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