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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!

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#Fenerbahçe#Osayi#Nijerya
Fenerbahçede Bright Osayi-Samuel gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 22:54

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bright Osayi-Samuel ile temaslarını yoğunlaştırdı.

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Fenerbahçe'de iç transfer konusunda çalışmalar devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Bright Osayi-Samuel ile ön görüşme yapıldı ve ilk aşamada anlaşma noktasına gelinemedi.

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Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtti.

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#Fenerbahçe#Osayi#Nijerya

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