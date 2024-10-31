Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!

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Fenerbahçe'de iç transfer konusunda çalışmalar devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Bright Osayi-Samuel ile ön görüşme yapıldı ve ilk aşamada anlaşma noktasına gelinemedi.

Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtti.