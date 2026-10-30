Fenerbahçe'de Braxton Key'den Real Madrid yenilgisi yorumu: 'Öğrenecek çok şey var!'

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 3. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

Braxton Key, mağlubiyet sonrasında sosyal medya hesabından maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Deplasman turunda 2-2. Elbette 4-0 yapmak isterdik, ama bu da sürecin bir parçası. Her maçta zorluklarla karşılaştık ve hiçbir zaman birbirimizi suçlamadık ya da birbirimiz için mücadele etmeyi bırakmadık. İşler istediğiniz gibi gitmese bile, bundan çıkarılacak olumlu bir ders var.

Sezonun henüz başındayız ve bunlar, ders çıkarabileceğimiz ve büyüyebileceğimiz deneyimler. Bu tür şeyleri sezonun ilerleyen dönemlerinde yaşamaktansa şimdi yaşamak daha iyi. Öğrenecek çok şey var, iyileştirmemiz gereken çok şey var ve hâlâ ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Harika şeyler zaman alır. 9 günde 4 şehir, çok zorlu!"

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 10. hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk edecek.