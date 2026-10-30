×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe'de Braxton Key'den Real Madrid yenilgisi yorumu: 'Öğrenecek çok şey var!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Tarfin#Euroleague#Real Madrid
Fenerbahçede Braxton Keyden Real Madrid yenilgisi yorumu: Öğrenecek çok şey var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 15:38

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Braxton Key, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 3. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

Braxton Key, mağlubiyet sonrasında sosyal medya hesabından maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Deplasman turunda 2-2. Elbette 4-0 yapmak isterdik, ama bu da sürecin bir parçası. Her maçta zorluklarla karşılaştık ve hiçbir zaman birbirimizi suçlamadık ya da birbirimiz için mücadele etmeyi bırakmadık. İşler istediğiniz gibi gitmese bile, bundan çıkarılacak olumlu bir ders var.

Fenerbahçede Braxton Keyden Real Madrid yenilgisi yorumu: Öğrenecek çok şey var

Sezonun henüz başındayız ve bunlar, ders çıkarabileceğimiz ve büyüyebileceğimiz deneyimler. Bu tür şeyleri sezonun ilerleyen dönemlerinde yaşamaktansa şimdi yaşamak daha iyi. Öğrenecek çok şey var, iyileştirmemiz gereken çok şey var ve hâlâ ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Harika şeyler zaman alır. 9 günde 4 şehir, çok zorlu!"

 

Haberin Devamı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 10. hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Tarfin#Euroleague#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!