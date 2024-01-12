Fenerbahçe'de Bonucci takımla buluştu, ilk idmanına çıktı

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Samandıra Can Bartu Tesislerini gezen İtalyan oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli oyuncu, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan stoper Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.



Fenerbahçe, yarıN yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

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