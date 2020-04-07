Fenerbahçe'de biri sizi gözetliyor

Teknolojinin sağladığı imkanları en iyi kullanan kulüplerden biri Fenerbahçe... Sarı lacivertlilerde antrenörler, ‘Zoom’ isimli program sayesinde ekran önündeki oyuncularını aynı anda çalıştırabiliyor.

Dünya futbolunun tamamına yakınını evine hapseden koronavirüs, Türk kulüplerini de etkiledi. Liglere ara verilen bu dönemde futbolcular, formlarını koruyabilmek için çalışmalarını kendilerine verilen programlarla, evlerinde bireysel çalışmalarla devam ediyor. F.Bahçe ise teknoloji ile evdeki bireysel çalışmayı bir adım ileriye taşıyarak TV ekranında da olsa toplu idmanlara devam edilmesini sağladı. Bu salgında popüler olan, politika, sanat gibi farklı kulvarda kullanılan Zoom isimli aplikasyondan yararlanan F.Bahçeli futbolcular ekranda karşısında kendilerini izleyen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını ciddiyetle sürdürüyor.

Antrenmanda sürpriz konuk

Kullanılan bu sistemde tüm futbolcuları gören antrenörler Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız ve Volkan Demirel, kaptan Emre Belözoğlu’nu ön plana alarak bütün futbolculara adeta Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin ambiyansını yaşatıyorlar. Tıpkı tesislerde olduğu gibi iki saate ulaşan antrenmanlar yapan futbolcuların tüm hareketleri antrenörler tarafından dikkatle takip ediliyor ve gerekli notlar alınıyor. Önceki gün yapılan idmana Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı. Milli basketbolcu, futbolcularla yapılan antrenmandan büyük fayda gördüğünü ifade etti.

İki kulüp daha kullanıyor

Liglere ara verilmesinden bu yana bu şekilde e-antrenman yapan Fenerbahçe’de tüm futbolcular formlarını korurken adeta maç gününü bekler durumdalar. Türkiye’de sarı lacivertli ekip teknolojiden faydalanma şekliyle zirvedeki rakiplerine göre farkını ortaya koyarken, Türkiye’de Zoom kullanan diğer iki kulübün Antalyaspor ve Ümraniyespor olduğu öğrenildi. Zoom’u futbol kulüplerinden başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile gün boyu yaptığı fikir alış verişlerinde kullanırken Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiliz Babaşkanı Boris Johnson da kullanıyor.