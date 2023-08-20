Fenerbahçe'de bir veda daha! Gustavo Henrique, İstanbul'dan ayrıldı

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken ayrılıklarla ilgili de gelişmeler oluyor.

Son olarak sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ile yolları ayırdı.

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Brezilyalı savunma oyuncusu, Valladolid ile transfer görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrolü için İstanbul’dan ayrıldı.

Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinin Pazartesi günü yapılacağı ve resmi imzanın atılacağı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösterirken 3 gol 2 asistlik katkı verdi.