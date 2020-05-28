Fenerbahçe'de bir transfer daha; Yiğit Kerem

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’e imza attırmıştı. Sarı lacivertliler bir genç yeteneğin daha peşine düştü



Birçok oyuncuyu takip eden Sarı-Lacivertliler şimdi de Manisaspor’lu Yiğit Kerem’in peşine düştü. 15 yaşındaki genç yetenek, orta sahanın ortasında görev yapıyor.

Yiğit, bu sezon Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a karşı ilk maçta 45, rövanşta ise 12 dakika forma şansı buldu. Genç yıldız adayı sol ayağını kullanıyor. (Fanatik)