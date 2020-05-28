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GeriFutbol Fenerbahçe'de bir transfer daha; Yiğit Kerem
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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de bir transfer daha; Yiğit Kerem

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Fenerbahçe'de bir transfer daha; Yiğit Kerem
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Alt liglerde yetenek avına çıkan ve Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’e imza attıran Fenerbahçe'den benzer bir transfer hamlesi daha geldi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’e imza attırmıştı. Sarı lacivertliler bir genç yeteneğin daha peşine düştü

Birçok oyuncuyu takip eden Sarı-Lacivertliler şimdi de Manisaspor’lu Yiğit Kerem’in peşine düştü. 15 yaşındaki genç yetenek, orta sahanın ortasında görev yapıyor.

Yiğit, bu sezon Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a karşı ilk maçta 45, rövanşta ise 12 dakika forma şansı buldu. Genç yıldız adayı sol ayağını kullanıyor. (Fanatik)

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