Fenerbahçe'de bir tarafta Jorge Jesus diğer tarafta İsmail Kartal

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Fenerbahçe’de dün sabah özel uçağıyla yurt dışı seyahatine çıkan Başkan Ali Koç için özellikle sosyal medya üzerinden ‘Son kez Jorge Jesus seferine çıkılıyor’ yorumları yapılırken sarı lacivertli kulübe yakın kaynaklar, “Teknik adam seçimi için karar günlerine girildi” bilgisini veriyor... Peki halen takımın başında bulunan İsmail Kartal mı, yoksa ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus mu? İşte ikilinin artı ve eksileri...

Maliyeti 10 milyon Euro’yu bulabilir

JESUS’UN EKSiLERi

1- Fenerbahçe için yüksek maliyeti... Jesus’un yardımcılarıyla birlikte maliyeti 7 milyon Euro. İşin içine başarı bonusları da girince bu rakam 10 milyon Euro’ya çıkıyor.

2- Başarısızlık durumunda yüksek tazminat ödenmesi olası.

3- Ne kadar büyük bir isim olursa olsun sporda hiçbir zaman yüzde yüz başarı garantisi olmaması (Guus Hiddink örneği)

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4- Portekiz ve Brezilya dışında sadece Suudi Arabistan’da çalışmış olması, lisan bilmemesi.

5- Türkiye liglerini ve yapısını tanımaması.

Rakibe göre oyunu şekillendiriyor

JESUS’UN ARTILARI

1- Portekiz ve Brezilya futbolunda büyük saygınlığı, oyuncu transferinde her kapıyı açabilecek güçte bir isim olması.

2- Tecrübesi, bilgisiyle, karizmatik kişiliği ve karakteriyle Türkiye’de de saygı uyandıracak olması.

3- Uzun yıllardır (10 yıla yakın) aynı ekiple çalışması, rakip takımları çok iyi analiz etmeleri.

4- Üçlü veya dörtlü defans gibi takıntıları olmaması, her maçı rakibin oyununa göre şekillendirmesi.

Uluslararası tanınırlığı yok

KARTAL’IN EKSiLERi

1- Avrupa kupalarında mücadele edecek bir ekibin başında yer alacak isim olarak hiç uluslararası tecrübesi olmaması.

2- Üç kulvar ve yoğun fikstürde aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı yönündeki belirsizlik.

3- Camiada kredibilitesinin düşük olması.

4- Büyük oyuncu transferlerinde teknik adamın isminin para kadar önem taşıması ve Kartal’ın uluslararası arenada tanınan bir isim olmaması.

Türkiye’nin dinamiklerini biliyor

KARTAL’IN ARTILARI

1- Takımı da, camiayı da Türk futbolunun dinamiklerini de çok iyi tanıması.

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2- Maliyetinin düşük olması, kulübün geleceğini mali anlamda zora sokma ihtimalinin olmaması.

3- Teknik adama az para harcanarak ihtiyaç duyulan diğer transferler için bütçe ayrılabilecek olması