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Fenerbahçe'de bir şok daha! Kritik maçlar öncesi kötü haber

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#Fenerbahçe#Arturs Zagars#Basketbol
Fenerbahçede bir şok daha Kritik maçlar öncesi kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 18:14

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars’ın sağ ayağında birinci evre bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Scottie Wilbekin ve Devon Hall'un sakatlıkları sürerken bir kötü haber daha geldi.

Fenerbahçe Beko, oyuncu kurucu Arturs Zagars’ın sağ ayağında birinci evre bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Arturs Zagars, 8 Aralık Pazar günü oynanan Türk Telekom karşılaşmasında sağ ayak bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 15. haftasında yarın akşam saat 20.45’te sahasında AS Monaco ile karşı karşıya gelecek.

 

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#Fenerbahçe#Arturs Zagars#Basketbol

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