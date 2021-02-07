Fenerbahçe'de bir seri daha sona erdi! 30 yıl sonra...

Galatasaray'a Kadıköy'de 32 yıl sonra iki kez art arda kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş'tan da aldığı mağlubiyetle birlikte 1990/91 sezonundan bu yana ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a aynı sezonda evinde ilk kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçlarda Beşiktaş'a 4-3; Galatasaray'a ise 1-0 mağlup oldu.

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