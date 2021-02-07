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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de bir seri daha sona erdi! 30 yıl sonra...

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Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin bu sezonla birlikte bir serisi daha son buldu.

Galatasaray'a Kadıköy'de 32 yıl sonra iki kez art arda kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş'tan da aldığı mağlubiyetle birlikte 1990/91 sezonundan bu yana ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a aynı sezonda evinde ilk kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçlarda Beşiktaş'a 4-3; Galatasaray'a ise 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçede bir seri daha sona erdi 30 yıl sonra...

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