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Fenerbahçe'de bir ilk! Galibiyet-yenilgi sayısı eşitlendi

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa
Fenerbahçede bir ilk Galibiyet-yenilgi sayısı eşitlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Avrupa kupalarında son 19 maçın 15’ini kazanıp 3’ünde berabere kalan ve 1’ini kaybeden Kanarya, galibiyet-mağlubiyet sayılarını 103’te eşitledi. Sarı lacivertliler 55 maçı da berabere bitirdi.

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Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son Avrupa’da çıktığı 19 maçta 15. galibiyetini dün aldı.

Bu seride sadece 1 kez kaybeden Kanarya 3 kez de beraberlik yaşadı. Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına da zaferle başlarken, 3-1’lik Nordsjaelland galibiyetinin tarihi bir önemi de var.

Nedeni ise Fenerbahçe Avrupa kupalarında maçların normal süresinde aldığı galibiyet sayısı (103 G), 23 Aralık 1959’dan (2 G, 2 M) bu yana ilk kez mağlubiyet sayısını (103 M) yakaladı. Bu seride 55 maç da berabere bitti. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 7’si Avrupa Konferans Ligi’nde, 4’ü Süper Lig’de olmak üzere çıktığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa

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