Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! İşte gidecek ve kalacak oyuncular

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HEM yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak, hem de eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçime elini güçlendirerek girmek isteyen F.Bahçe yönetimi takımdan gidecekler, kalacakları belirlemeye çalışırken liste büyük oranda şekillendi.

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GİDEN VE KALANLAR NETLEŞTİ

Livakovic, Maksimin, Dzeko, Tadic, Osayi-Samuel ile kesin vedalaşılması beklenirken Kostic, Szymanski, Djiku, Becao’nun da ayrılma ihtimali yüzde 50 olarak gösteriliyor. Ön çalışmaları süren dış transfer hamlelerine de Konya maçının ardından başlanacağı öğrenildi.

-F.Bahçe’ye gelişleri büyük olay olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic vedalaşılacak isimlerin başında geliyor.

-2 yıldızın yanı sıra Livakovic ve Osayi-Samuel ile yollar ayrılacak, kiralık sözleşmesi biten Maximin de gitti.

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- Juve bonservisi indirmezse Kostic de gidecek. Skriniar’ın kalması için de yönetim fedakarlık yapmaya hazır.

KESiN OLARAK VEDALAŞILACAKLAR

DOMiNiK LiVAKOViC: 32 MAÇ - YEDİĞİ GOL:38 - GOL YEMEDİĞİ MAÇ:9

· Performansı beğenilmeyen, birçok maçta yedeği İrfan Can Eğribayat’a kaleyi kaptıran Hırvat eldivenle ayrılık gözüküyor.

SAiNT-MAXiMiN: MAÇ:31 GOL:4 ASİST:5

· Sarı lacivertlilerin 8.5 milyon Euro’ya kiralık olarak renklerine kattığı Maximin’in sözleşmesiyle birlikte F.Bahçe günleri de bitecek.

EDİN DZEKO: MAÇ:52 GOL:21 ASİST:8

· 39 yaşındaki Bosnalı yıldız, futbola ilk 11 oynayarak veda etmek isterken, yeni adresi büyük ihtimalle Hırvat ekibi Hajduk Split olacak.

OSAYİ-SAMUEL: MAÇ:37 GOL:0 ASİST:2

· Geçmiş yıllardaki performansıyla Osayi-Samuel taraftarların sevgilisiydi. Bu yıl beğenilmeyen ve kontratı biten biten Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önerilmeyecek.

DUSAN TADİC: MAÇ:52 GOL:13 ASİST: 18

· Eyüpspor maçına kadar takımda kalma ihtimali sürüyordu. Protestoların ardından vedası gündemde olan Sırp yıldızın eski takıma Ajax’a dönmesi bekleniyor

TAKIMDA KALMAYA DEVAM EDECEKLER

SOFYAN AMRABAT: MAÇ:37 GOL:2 ASİST: 3

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· Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Faslı futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Artık Fenerbahçe’nin futbolcusu.

EN-NESYRİ: MAÇ:50 GOL:28 ASİST: 7

· Fenerbahçe yan ortalarla oynamasa da penaltısız 26 gol attı. Astronomik bir teklif gelmediği takdirde Faslı yıldız takımda kalacak.

İSMAİL YÜKSEK: MAÇ:28 GOL:0 ASİST:2

· SEZONUN belirli bölümlerinde takımın en güvenilen oyuncularından biriydi. İsmail Yüksek’in çok büyük bir teklif gelmedikçe başka bir yere gitme ihtimali düşük.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: MAÇ:39 GOL:2 ASİST: 1

· SEZON içinde 4 kez sakatlık yaşadı. Yaşadığı problemler ritm yakalamasına engel oldu. Kontratı sürüyor ve F.Bahçe’de oynamaya devam edecek.

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İRFAN CAN KAHVECİ: MAÇ:40 GOL:1 ASİST:4

· KARIYER sezonunu yaşadığı 2023-24’ten sonra bu yıl istediği kadar süre alamadı. Camianın sevdiği bir oyuncu. Sarı lacivertli yönetimin bırakmaya niyeti yok.

DİEGO CARLOS: MAÇ:5 GOL:0 ASİST: 0

· BÜYÜK umutlarla geldi ama talihsiz sakatlık sonrası kendini gösterme şansı bulamadı. Yeni sezonda performansının tırmanması bekleniyor.

4 iSMiN FENERBAHÇE’DE KALIP KALMAMA iHTiMALi YÜZDE 50-50

FİLİP KOSTİC: MAÇ:3 GOL:2 ASİST:8

· Juventus’tan kiralanan Sırp futbolcu başarılı grafiğiyle beklentileri karşıladı. Kalması için bonservisinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Yoksa onunla da vedalaşılacak

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ALEXANDER DJIKU: MAÇ:37 GOL:1 ASİST:0

· Mourınho çok şans vermese de 1 yıl daha kontratı olan Djiku’nun alternatif olarak kalma ihtimali var. Sakatlık nedeniyle lisansı dondurulan Becao için de son karar hocada.

MİLAN SKRİNİAR: MAÇ:21 GOL:3 ASİST:1

· Devre arasında kiralanan ve tüm maçlarda (21) canla başla oynayarak taraftarın sevgilisi olan Skriniar’ın F.Bahçe’ye kazandırılması için yönetim fedakarlık yapmaya hazır

SEBASTİAN SZYMANSKİ: MAÇ:51 GOL:7 ASİST:9

· 30 Haziran 2027’ye kadar kontratı sürse de son maçtaki taraftar tepkisi yüzünden psikolojik olarak çöküntüde. Değerinde bir teklif gelmesi durumunda gidebilir.