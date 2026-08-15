Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yönetimden bonservis şartı

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Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, savunma hattını güçlendirmek için Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos’u gündemine aldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli stoper, kulüp yönetiminin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde kritik aşamaya gelindi.

BONSERVİS ÖDEMEDEN AYRILIK PLANI

Vasco Sportif Direktörü Admar Lopes’in, Diego Carlos’un temsilcileriyle temas halinde olduğu ve oyuncunun Fenerbahçe’den bonservis bedeli ödenmeden ayrılabilmesi için çözüm aradığı belirtildi.

Brezilya ekibi, bonservis için ödeme yapmadan transferi tamamlaması halinde bütçesini oyuncunun sözleşmesine ayırmayı planlıyor. Diego Carlos’un da Brezilya’ya dönmeye sıcak bakması, görüşmelerde Vasco’nun elini güçlendiriyor.

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Tecrübeli savunmacının, Vasco’nun ekonomik şartlarına uyum sağlamak adına maaşında düzenlemeye gitmeye hazır olduğu da öne sürüldü.

CARLOS İNDİRİME GİTTİ

Vasco’nun Diego Carlos’a Brezilya futbolunda dikkat çekecek seviyede bir maaş teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi. Kulüp yönetimi, finansal sınırlarını korumaya çalışırken oyuncunun Avrupa’da edindiği deneyimin savunma hattına önemli katkı sağlayacağı görüşünde.

Diego Carlos’un da ülkesine dönme isteği, transferin gerçekleşme ihtimalini artıran en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

SAO PAULO DA DEVREDE

Diego Carlos için Vasco’nun yanı sıra Sao Paulo’nun da devrede olduğu belirtildi. Brezilya kulübünün deneyimli stoperle ilgilendiği ve transfer yarışında Vasco’nun en ciddi rakiplerinden biri olduğu kaydedildi.

Ancak Vasco yönetimi, hem oyuncuyla yapılan görüşmeler hem de maaş konusunda öne çıktığına inanıyor.

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COMO YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Diego Carlos’un durumunu takip eden tek kulüpler Brezilya’dakiler değil. İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun da oyuncunun durumunu yakından izlediği ve Fenerbahçe’den ayrılığının kesinleşmesi halinde transfer için harekete geçebileceği aktarıldı.

Vasco ise görüşmelerde elde ettiği avantajı anlaşmaya dönüştürmek istiyor. Brezilya temsilcisinin önündeki en önemli konu, Diego Carlos’un Fenerbahçe’den ayrılığı konusunda gerekli formülün bulunması.