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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Yönetim kapıyı gösterdi!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçede bir ayrılık daha: Yönetim kapıyı gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 16:51

Dün Omar Fayed, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bu kez yerli bir ismin bileti kesildi. İşte detaylar...

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Transfer döneminde takıma katılacak yeni futbolcuların yanında gönderilecek oyuncular için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir futbolcunun ayrılığı daha konuşulmaya başlandı.

Daha önce İrfan Can Eğribayat, Emre Mor ve Fred'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde dün de Omar Fayed, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba'nın ayrılıkları açıklandı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fanatik'in haberine göre; Yaşanan bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe yönetimi, Çağlar Söyüncü ile de yolları ayırma kararı aldı.

Kendisine takım bulması söylenen deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçede bir ayrılık daha: Yönetim kapıyı gösterdi

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BU SEZON RESMİ MAÇTA OYNAMADI

Ocak 2024'te Atletico Madrid'den 10.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymedi.

Fenerbahçede bir ayrılık daha: Yönetim kapıyı gösterdi

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek tüm kulvarlarda 75 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı, 4 gol - 3 asist üretirken 12 de sarı kart gördü.

Fenerbahçede bir ayrılık daha: Yönetim kapıyı gösterdi

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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