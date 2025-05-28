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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu gelecek sezon yok

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Fenerbahçede bir ayrılık daha Yıldız oyuncu gelecek sezon yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 12:50

Yaz transfer döneminde kadrosunda revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de Filip Kostic'in ardından Edin Dzeko'nun da sarı-lacivertli ekiple yolları ayrıldı. Boşnak golcü iki kulüpten resmi teklif aldı.

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Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor.

Yaz transfer döneminde köklü değişikliklerin yaşanması beklenen Sarı-lacivertli ekipte takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Juventus'un Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'i takıma geri çağırmasının ardından, sarı-lacivertli ekipte bir ayrılık daha yaşandı.

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DAZN İtalya'nın haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, takımdan ayrılma kararı aldı.

Boşnak golcünün Cumartesi günü Hatayspor'la oynanacak sezonun son maçında son kez Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor.

Fenerbahçede bir ayrılık daha Yıldız oyuncu gelecek sezon yok

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ŞİMDİDEN 2 RESMİ TEKLİF ALDI

39 yaşındaki tecrübeli golcüye İtalya Serie A'dan Como ve Hırvat ekibi Hajduk Split'in teklifte bulunduğu belirtildi.

DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Dzeko, 46 gol atıp 18 de asist üreterek 64 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Fenerbahçede bir ayrılık daha Yıldız oyuncu gelecek sezon yok

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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